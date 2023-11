Sur le fil d’Ariane : le départ ! Épisode 1 Bibliothèque Oscar Wilde Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Un conte musical et poétique par « Airnest et Compagnies »

Chers amis de l’infiniment petit, venez humer l’air de l’infiniment grand, car très loin d’ici, au beau milieu de l’océan, au dessus d’une plage de sable blanc, tout en haut d’un cocotier, vit une petite araignée.

Une petite araignée violoniste qui dort sur un arbre en rêvant d’aventures, un conteur guitariste à la langue bien pendue, voici le duo musical qui vous mènera sur le fil d’Ariane.

Des îles paradisiaques du pacifique jusqu’aux quais de Paris, nous vous conterons les aventures d’Ariane la petite araignée et de ses amis.

Des chansons, de la musique, des exploits physiques et de l’interaction

seront au rendez-vous de ce conte initiatique et familial pour petits et grands

!

Au violon : Clémence Henry

À la

guitare : Vincent Mangin

Enfants à partir de 4 ans

Durée :

45 minutes

Inscription auprès des bibliothécaires

Extrait du spectacle

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

