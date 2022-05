Sur le dos de la mer par La Cour des Contes Pougne-Hérisson, 21 août 2022, Pougne-Hérisson.

Sur le dos de la mer par La Cour des Contes Le Jardin du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-08-21 16:33:00 – 2022-08-21 18:03:00 Le Jardin du Nombril 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson 79130

Ne pas avoir droit à l’erreur, sacrifier tout et tous pour sa quête, éteindre les autres pour briller soi-même… Avons-nous encore besoin d’Ulysse ?

Dans un format à deux avec guitare et violoncelle, Arthur et Guillermo, bousculent (un peu) L’Odyssée d’Homère et vous invitent à déconstruire avec eux une certaine image toxique du héros.

Leur envie ? Faire apparaître ce totem de la littérature dans sa forme la plus accessible : un conte.

Quelque chose de simple, de drôle et de vivant ; une épopée de poche, une histoire à raconter, à partager, à emporter… En un mot une déclaration d’amour pour cette histoire vieille comme le monde mais qui n’en finit pas de nous prêter son bras pour avancer.

Âge conseillé :

Tout public à partir de 8 ans.

Ne pas avoir droit à l’erreur, sacrifier tout et tous pour sa quête, éteindre les autres pour briller soi-même… Avons-nous encore besoin d’Ulysse ?

Dans un format à deux avec guitare et violoncelle, Arthur et Guillermo, bousculent (un peu) L’Odyssée d’Homère et vous invitent à déconstruire avec eux une certaine image toxique du héros.

Leur envie ? Faire apparaître ce totem de la littérature dans sa forme la plus accessible : un conte.

Quelque chose de simple, de drôle et de vivant ; une épopée de poche, une histoire à raconter, à partager, à emporter… En un mot une déclaration d’amour pour cette histoire vieille comme le monde mais qui n’en finit pas de nous prêter son bras pour avancer.

Âge conseillé :

Tout public à partir de 8 ans.

+33 5 49 64 19 19

Ne pas avoir droit à l’erreur, sacrifier tout et tous pour sa quête, éteindre les autres pour briller soi-même… Avons-nous encore besoin d’Ulysse ?

Dans un format à deux avec guitare et violoncelle, Arthur et Guillermo, bousculent (un peu) L’Odyssée d’Homère et vous invitent à déconstruire avec eux une certaine image toxique du héros.

Leur envie ? Faire apparaître ce totem de la littérature dans sa forme la plus accessible : un conte.

Quelque chose de simple, de drôle et de vivant ; une épopée de poche, une histoire à raconter, à partager, à emporter… En un mot une déclaration d’amour pour cette histoire vieille comme le monde mais qui n’en finit pas de nous prêter son bras pour avancer.

Âge conseillé :

Tout public à partir de 8 ans.

Le Jardin du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

dernière mise à jour : 2022-05-03 par