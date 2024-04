Sur le chemin Espace Dantza Pau, samedi 6 avril 2024.

Sur le chemin Espace Dantza Pau Pyrénées-Atlantiques

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on ne croise peut-être pas tout le monde, mais il y a des gens, qui viennent du monde entier ! Le couple hétéroclite composé de Charles et Éric dénote. Au départ ces deux papas, ont pour liens le fait d’être beaux-frères et leur volonté de ramener à la maison leurs filles mineures Celles-ci sont parties sur les chemins sans leur permission !

Comment nos deux compères vont-ils traverser ce parcours estival ? Comment Charles, le chrétien convaincu , va-t-il supporter les frasques festives d’Éric son compagnon de route ? Si pour l’un, cette quête est une corvée qui l’importune et le coupe de ses occupations professionnelles, pour l’autre c’est l’opportunité de joindre l’utile à l’agréable… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sur-le-chemin@laposte.net

L’événement Sur le chemin Pau a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Pau