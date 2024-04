Sur le chemin des plantes celtiques Entre Casteldeuc et Camboudin Mohon, dimanche 28 juillet 2024.

Sur le chemin des plantes celtiques Entre Casteldeuc et Camboudin Mohon Morbihan

Jessica Petits Pas, conteuse, et Sylvie Honoré, naturopathe, vous font découvrir les plantes, leurs usages et leurs légendes dans la tradition celtique, sur une balade de 3km dans la campagne et bois de Mohon.

Accessible personnes à mobilité réduite sur réservation, grâce à la joëlette de l’association Toutangran. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 14:00:00

fin : 2024-07-28 17:00:00

Entre Casteldeuc et Camboudin Chapelle Saint-Marc

Mohon 56490 Morbihan Bretagne

L’événement Sur le chemin des plantes celtiques Mohon a été mis à jour le 2024-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande