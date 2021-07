Sur le chemin des merveilles… Gavarnie-Gèdre, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Programme détaillé accessible sur le site internet du Festival et en version papier dans les offices de tourisme à partir de juillet.

Dans les villages de Gavarnie et de Gèdre et dans le cadre du Festival de Gavarnie « Alice de l’autre côté des merveilles », exploration de la mémoire des Vallées des Gaves, à travers la mythologie, les chants traditionnels, les contes…

À ne pas manquer : des balades culturelles (thèmes : « des hommes et des arbres » et « des hommes et des guides »), une exposition sur les contes traditionnels « Sèrp Serpentina » au centre de découverte et d’interprétation Millaris de Gèdre, une conférence sur la mythologie du serpent dans les Pyrénées…

https://www.festival-gavarnie.com/

