SUR LE CHEMIN DES HERBES – MONTPEYROUX, 13 mai 2023, Montpeyroux .

SUR LE CHEMIN DES HERBES – MONTPEYROUX

10 avenue du rosaire Montpeyroux Herault

2023-05-13 16:00:00 16:00:00 – 2023-05-13 18:00:00 18:00:00

Montpeyroux

Herault

Magalie Feuillas est cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales sur le Larzac, et conteuse végétale. Cette sorite de 2 heures « sur le chemin des herbes » sera parsemée de haltes pour s’imprégner d’imaginaire où le conte, le légendaire végétal et les histoires des lieux seront mis à l’honneur. Venez à la découverte des utilisations et vertus des plantes rencontrées au cours de cette balade. Leur reconnaissance, leurs petits noms et anecdotes n’auront plus de secret pour vous !

Magalie Feuillas est cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales sur le Larzac, et conteuse végétale. Cette sortie de 2 heures « sur le chemin des herbes » sera parsemée de haltes pour s’imprégner d’imaginaire où le conte, le légendaire végétal et les histoires des lieux seront mis à l’honneur

+33 4 67 44 29 15

Montpeyroux

dernière mise à jour : 2023-02-22 par