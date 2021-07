La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Sur le Chemin de Pagnol La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Sur le Chemin de Pagnol 2021-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-13

La Plagne Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie La Plagne Tarentaise A flanc de montagne venez écouter le chant des cigales et le bruissement de la garrigue et découvrir les belles histoires de la Provence Pagnolesque, du son, de la lumière, des mots… contact@laplagne-event.com http://www.laplagne-event.com/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

Catégories d'évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie