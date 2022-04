Sur le chemin de nos fermes : la ferme hélicicole de Margaux Largitzen Largitzen Catégories d’évènement: 68580

Largitzen 68580 Largitzen EUR A la découverte d’une ferme hélicicole : venez en apprendre davantage sur la vie de nos amis les escargots et goûter à quelques uns de nos produits lors de la dégustation en fin de visite. Tenez vous prêt pour la course aux escargots. Découverte de la ferme hélicicole et de toutes les étapes de la vie des escargots. Possibilité de dégustation à la fin de la visite. Sur réservation uniquement. +33 6 71 08 20 88 A la découverte d’une ferme hélicicole : venez en apprendre davantage sur la vie de nos amis les escargots et goûter à quelques uns de nos produits lors de la dégustation en fin de visite. Tenez vous prêt pour la course aux escargots. Largitzen

