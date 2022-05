SUR LE CHEMIN DE NOS FERMES CHEZ NATUR’ELLEMENT GLACÉE Houéville Houéville Catégories d’évènement: Houéville

Houéville Vosges Houéville Natur’ellement Glacée vous ouvre ses portes le temps d’une journée. Au programme :

– Découverte de la ferme et de la traite matin et soir

– Atelier fabrication avec moulin à main le matin

– Moulage de bâtonnets glacés en direct de la sortie de turbine

– Marché de producteurs locaux

– Repas 100 % local le midi Visite gratuite avec vente de glaces et 1 € par personne pour l’atelier bâtonnets glacés sur réservation ! naturellementglacee@outlook.fr +33 6 27 91 78 22 ©Sur le chemin de nos fermes

