SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE MAYENNE À MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Martigné-sur-Mayenne

Mayenne

SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE MAYENNE À MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne, 12 juin 2022, Martigné-sur-Mayenne. SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE MAYENNE À MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne

2022-06-12 – 2022-06-12

Martigné-sur-Mayenne Mayenne Martigné-sur-Mayenne Prenez votre vélo et suivez-nous ! Laissez-vous raconter la rivière la Mayenne le long de son chemin du halage par un

guide-conférencier et un animateur du CPIE Mayenne-Bas-Maine. Avant la révolution industrielle, la force de l’eau constitue la principale source d’énergie, de nombreux moulins sont établis sur les rives de la Mayenne. Mais la canalisation de la rivière va bouleverser les rives et diversifier les usages de la force hydraulique jusqu’à nos jours. Auparavant réservée à l’activité commerciale, la rivière la Mayenne est devenue un lieu unique, dans un environnement préservé. Réservation obligatoire. En collaboration avec le CPIE Mayenne-Bas-Maine. coevrons-mayenne@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 00 Prenez votre vélo et suivez-nous ! Laissez-vous raconter la rivière la Mayenne le long de son chemin du halage par un

guide-conférencier et un animateur du CPIE Mayenne-Bas-Maine. Avant la révolution industrielle, la force de l’eau constitue la principale source d’énergie, de nombreux moulins sont établis sur les rives de la Mayenne. Mais la canalisation de la rivière va bouleverser les rives et diversifier les usages de la force hydraulique jusqu’à nos jours. Auparavant réservée à l’activité commerciale, la rivière la Mayenne est devenue un lieu unique, dans un environnement préservé. Réservation obligatoire. Martigné-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Martigné-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Martigné-sur-Mayenne Adresse Ville Martigné-sur-Mayenne lieuville Martigné-sur-Mayenne Departement Mayenne

Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigne-sur-mayenne/

SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE MAYENNE À MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne 2022-06-12 was last modified: by SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE MAYENNE À MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne 12 juin 2022 Martigné-sur-Mayenne mayenne

Martigné-sur-Mayenne Mayenne