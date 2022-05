Sur le Chemin de Calèse Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

**16h-19h // Sur le chemin de Calèse** Balade littéraire au départ de Malagar entre vignes et coteaux, descente à pied vers l’église de Saint-Maixant. Puis, retour par le Moulin de Cussol, à la rencontre d’un patrimoine insolite, pèlerinage d’autrefois devenu parcours poétique.

Gratuit sur réservation

