Sur le chemin… à Paris, la nuit, 2 février 2023, .

Du jeudi 02 février 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Parcours/installation interactif et in situ proposé dans les 10, 18 et 19e arrondissement jusqu’en décembre 2023

Sur le chemin… à Paris, la nuit est un parcours/installation interactif proposé dans les rues des 10, 18 et 19e arrondissements de Paris depuis novembre 2020. Il questionne le paysage nocturne féminin et est issu de rencontres avec des jeunes femmes de ces 3 arrondissements. Un travail similaire ayant été mené auprès de jeunes femmes de la Seine-Saint-Denis en 2022, un parcours/installation interactif et in situ existe également sur les Villes de Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers (plus d’informations avec le lien : https://tiny.cc/surlechemin93)

Contact : http://collectiflartauquotidien.blogspot.fr http://collectiflartauquotidien.blogspot.fr

©collectiflartauquotidien Sur le chemin point 24