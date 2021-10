Sur le chemin… à Paris, la nuit par l’Art au Quotidien Place Raoul Follereau, 22 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 22 au 23 octobre 2021 :

vendredi, samedi de 20h à 20h20

et vendredi, samedi de 21h à 21h20

gratuit

Dans le cadre d’Art’R, saison automne des arts de la rue 2021

SUR LE CHEMIN… A PARIS, LA NUIT

LECTURES NOCTURNES

En écho au parcours/installation proposé depuis novembre 2020 dans les 10e, 18e et 19e arrondissements, qui interroge le paysage nocturne féminin à Paris, ces lectures nocturnes sont une performance théâtrale et musicale créée in situ, à laquelle sont associées les jeunes femmes participantes des trois arrondissements. Elles y prendront place en tant que lectrices de textes sur la nuit, extraits de Petit éloge de la nuit d’Ingrid Astier.

Continuez à découvrir jusqu’en décembre 2022 le parcours/installation réalisé autour d’un balisage équipé de QR-code, par ici.

COLLECTIF L’ART AU QUOTIDIEN

Le Collectif l’art au quotidien conçoit, produit et met en espace des dispositifs d’expérimentation et de création artistique in situ, pluridisciplinaires et transversaux. Il déplace ainsi le lieu de fabrication de l’art et de la pensée dans l’espace public, en lui redonnant un peu de son sens premier, celui d’un espace d’échange, d’énonciation publique des idées, donc de construction de la pensée et du point de vue.

Site internet : http://collectiflartauquotidien.blogspot.fr

Distribution

Direction artistique / Scénographie(s) / Mise(s) en espace : Sylvie Cavacciuti et Sophie Maillard

Création vidéo : Benoît Serre

Composition sonore & musicale : Ronan Maillard

Conception graphique : Catherine Doutey

Technicien web et vidéo : Vanya Karamehmedovic

Technicien son : Enzo di Meo et Ben-Jamin Karamehmedovic

Et : Adama, Aminata, Beatriz, Bintou, Isabel, Kadiatou, Lylia, Maha, Mélila, Rachel, Sanata, Selma, Siline, Tina, Aminata, Coumba, Sema

Place Raoul Follereau 24 Place Raoul Follereau Paris 75010

7 : Château-Landon (202m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (404m) 46, 54, N13, N41, N42, N45 : Verdun



Date complète :

© Collectif l’Art au Quotidien