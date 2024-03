Sur le bout des doigts . Journées Européennes des Métiers d’Arts Les ateliers jouret Roubaix, samedi 6 avril 2024.

Sur le bout des doigts . Journées Européennes des Métiers d’Arts Tout au long du week-end des JEMA, les Ateliers Jouret se mettent aux couleurs des métiers d’Art. Les artistes présenteront leur travail et proposeront des démonstrations de leurs savoir-faire. 6 et 7 avril Les ateliers jouret ENTREE LIBRE ET GRATUIT POUR TOUTES ET TOUS

Le Grand Printemps des métiers d’art revient , le 6 et 7 avril aux Ateliers Jouret avec pour thématique « Sur le bout des doigts » cet événement s’adresse particulièrement au jeune public ainsi qu’ aux grands curieux. Rendez-vous le Samedi 6 et Dimanche 7 de 10h à 18h. Pendant ce week-end, petites et grandes mains entreront en action et s’uniront autour de la matière et du geste au sein des petits ateliers comme des grandes manufactures, sur tout le territoire européen. .

À travers les Journées Européennes des Métiers d’Art, nous contribuons à faire rayonner les savoir-faire qui se pratiquent aux Ateliers Jouret . Cette édition est l’occasion de célébrer les métiers d’arts, et aussi de transmettre tout long du week-end nos gestes, vous faire participer et mettre aussi la main à la pâte. Il y aura des démonstrations, des ateliers d’initiations, des déambulations de marionnettes, une expo, des vidéos de StopMotion ,du théâtre

PROGRAMMATION :

SAM 6 // 10-18h

+ à partir de 10h (en continu) : démonstration de tissage par Marion Wody

+ à partir de 10h (en continu): impression de tampon en linogravure sur gomme avec Sonia Poli

+ à partir de 10h (en continu) : initiation à la technique de la sérigraphie sur papier avec Lucie Massart

+ à partir de 10h (en continu): Démonstration de fabrication de papier artisanal par Justine Vuylsteker

+ à partir de 10h (en continu) : exposition des travaux des élèves de la mosaïste Sandrine Daubrege

+ à partir de 10h (en continu) : personnalisation d’un médaillon en porcelaine avec Murielle Bonin

+10h30 ( à partir de 3 ans, durée approximative 20 min) :projection de court-métrage d’animation réalisé par Justine Vuylsteker et ses élèves

+ 11h (à partir de 3 ans, durée approximative 45min) : Déambulation de marionnettes avecr Alexandra Basquin de la Cie du Bonjour

+ 14h (en continu) : Construction in situ d’ une pièce avec la technique du colombin par Murielle Bonin

+ 15h (en continu) : Initiation autour de la terre avec Delphine Vanpoperinghe

+ 16h : ouverture aux publics des Ateliers de couture menés par Ise Cellier

+ 16h ( durée approximative 6 min) : show Hip Hop réalisé par l’association Abondance Mouv

+ 17h ( à partir de 3 ans, durée approximative 20 min) : projection de court-métrage d’animation réalisé par Justine Vuylsteker et ses élèves

DIM 7 // 10h-18h

+ à partir de 10h (en continu) :démonstration de tissage par Marion Wody

+ à partir de 10h (en continu): impression de tampon en linogravure sur gomme avec Sonia Poli

+ à partir de 10h (en continu) : initiation à la technique de la sérigraphie sur papier avec Lucie Massart

+ à partir de 10h (en continu) :exposition des travaux des élèves de la mosaïste Sandrine Daubrege

+ à partir de 10h (en continu) : personnalisation d’un médaillon en porcelaine avec Murielle Bonin

+10h30 ( à partir de 3 ans, durée approximative 20 min) : projection de court-métrage d’animation réalisé par Justine Vuylsteker et ses élèves

+ 14h (en continu) : construction in situ d’ une pièce avec la technique du colombin par Murielle Bonin

+ 14h( à partir de 3 ans, durée approximative 20 min + 40 min) : projection de court-métrage d’animation réalisé par Justine Vuylsteker et ses élèves suivi d’un atelier stop-motion

+ 15h (en continu) : initiation autour de la terre avec Delphine Vanpoperinghe

+15h30 ( à partir de 3 ans, durée 45 min) : Spectacle de théâtre improvisé et participatif « Les petites Histoire du Printemps » par le collectif9h36 . Théodore et Archibald, deux conteurs qui se déplacent de ville en ville pour raconter des histoires aux enfants, ont toujours le même problème. À chaque fois, les enfants leur demandent une histoire qui n’existe pas… Qu’à cela ne tienne : ils n’ont qu’à l’inventer ! Avec l’aide du public qui donne des idées et interprète les personnages, ils vont écrire une nouvelle histoire, totalement inédite !

+ 17h( à partir de 3 ans, durée approximative 20 min) : projection de court-métrage d’animation réalisé par Justine Vuylsteker et ses élèves

Les Ateliers des résidents permanents sont ouverts et accessibles à tous.

Petite restauration sur place.

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous.

+ d’infos sur: https://fb.me/e/1OIXDmwNY // @ateliersjouret

Les ateliers jouret 13 rue de l'hospice 59100 Roubaix

