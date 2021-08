Sur le bout de la langue – Mélancolie Motte – Les Racont’arts Beaulieu, 16 octobre 2021, Beaulieu.

Sur le bout de la langue – Mélancolie Motte – Les Racont’arts 2021-10-16 00:00:00 – 2021-10-16 00:00:00

Beaulieu Orne Beaulieu

Balade contée (tous publics à partir de 7 ans, 2h)

Mettez vos chaussures les plus confortables et RDV pour cette balade contée spécialement préparée à partir de l’arboretum de Beaulieu. Vous y cueillerez des paysages, mais aussi des récits en échos au parcours qui interrogent avec tendresse, sourire ou dureté, l’émotion que nous fournit le monde…

« C’est une rencontre d’un jour, entre vous et mes histoires. Le ici et le maintenant de ce que l’on ressent. Qui viendra en premier : un récit de peur ? Une tendre nouvelle ? Un conte merveilleux ?

Moment de doute suspendu… jusqu’à ce que le premier mot, celui qui doit se dire, celui qui veut sortir, vienne sur le bout de langue… ».

Balade contée (tous publics à partir de 7 ans, 2h)

Mettez vos chaussures les plus confortables et RDV pour cette balade contée spécialement préparée à partir de l’arboretum de Beaulieu. Vous y cueillerez des paysages, mais aussi des récits en…

Balade contée (tous publics à partir de 7 ans, 2h)

Mettez vos chaussures les plus confortables et RDV pour cette balade contée spécialement préparée à partir de l’arboretum de Beaulieu. Vous y cueillerez des paysages, mais aussi des récits en échos au parcours qui interrogent avec tendresse, sourire ou dureté, l’émotion que nous fournit le monde…

« C’est une rencontre d’un jour, entre vous et mes histoires. Le ici et le maintenant de ce que l’on ressent. Qui viendra en premier : un récit de peur ? Une tendre nouvelle ? Un conte merveilleux ?

Moment de doute suspendu… jusqu’à ce que le premier mot, celui qui doit se dire, celui qui veut sortir, vienne sur le bout de langue… ».

dernière mise à jour : 2021-08-11 par