Sur le bout de la langue. Concert littéraire autour du yiddish Bibliothèque Marguerite Audoux, 22 avril 2023, Paris.

Le samedi 22 avril 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Élise Goldberg et Muriel Missirlou composent un spectacle intimiste célébrant la saveur du yiddish. Chansons et récits s’y répondent pour faire sonner les mots et les mélodies de cette langue si expressive de la judéité d’Europe de l’Est.

Que reste-t-il des racines quand d’une génération à une autre tout a changé ? Des mots, des maximes attrapées au vol chez les grands-parents ou à la maison, des comptines, des blagues, des bribes de chanson, des recettes de cuisine d’un pays oublié…

Dans un récital où se tissent fragments littéraires et chansons, Élise Goldberg, auteure, et Muriel Missirlou, chanteuse (guitare et voix), partent en quête de ces petits riens. Elles les content avec tendresse et humour, au travers de chansons yiddish, joyeuses ou nostalgiques, et d’évocations de cette culture, comme autant de petits cailloux traçant un chemin pointillé vers le souvenir.

Où l’on croisera un philosophe rêveur et où il sera notamment question de toupet, de bottines et de concombres au sel…

Élise Goldberg écrit autour de l’héritage, de la transmission. Elle achève un projet littéraire qui évoque la culture culinaire ashkénaze, la langue yiddish comme traces dans l’intime pour interroger ces thématiques. Certains fragments ont fait l’objet d’une publication (revues Pourtant, Le Ventre et l’Oreille…).

Elle est également correctrice depuis une vingtaine d’années dans l’édition et la communication et anime des ateliers d’écriture chez Rémanence des mots (Paris).

Chanteuse et guitariste (yiddish, jazz, chanson française, musiques du monde), Muriel Missirlou s’attache à réinterpréter les musiques traditionnelles, donnant naissance à de nouveaux métissages. Elle participe également à différents groupes de musique klezmer et yiddish à Paris (Gefilte Swing, Amsellem Swing Klezmer Orchestra…). En 2014, elle a enregistré à Montréal avec SoCalled la BO du film documentaire Métamorphose d’une mélodie , de C. Judrin et F. Vacher, projeté à la bibliothèque Marguerite Audoux le 15/04/23 à 19h. Plus d’infos ici.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

