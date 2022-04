Sur le banc Salins-les-Bains, 28 avril 2022, Salins-les-Bains.

Sur le banc Salle Notre Dame 16 Rue Charles Magnin Salins-les-Bains

2022-04-28 – 2022-04-28 Salle Notre Dame 16 Rue Charles Magnin

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril à 20h30

dimanche 1er mai à 17h

et mercredi 4, jeudi 5 mai à 20h30

“Sur le Banc”

Spectacle, théâtre et marionnettes, organisé par le Théâtre du Verseau. Une création collective librement inspirée de la bande-dessinée “un peu de bois et d’acier” de Chabouté.

Entre humour et poésie, découvrez les personnages et les vies qui se lient grâce à un banc.

Mise en scène: Stéphane Poulet

Mise en lumière Didier Marchal

Création marionnettes: Valérie Alcantara

Organisé par le théatre du Verseau

theatre.verseau.salins@gmail.com

Salle Notre Dame 16 Rue Charles Magnin Salins-les-Bains

