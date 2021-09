Soissons lieu-dit le mur de tennis Aisne, Soissons SUR LA VOIE ROCHY-CONDÉ lieu-dit le mur de tennis Soissons Catégories d’évènement: Aisne

gratuit

Inauguration d’un nouveau tronçon du chemin de mémoire, sur cette ancienne voie ferrée qui connaît une nouvelle vie depuis peu. Mise en valeur de l’histoire du quartier de Chevreux avec les habitants. lieu-dit le mur de tennis 02200 Soissons Soissons Aisne

