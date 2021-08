Villenave-d'Ornon Parking de la Junca Gironde, Villenave d'Ornon Sur la trace des animaux sauvages Parking de la Junca Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Partout autour de nous vivent des animaux qui cultivent la discrétion. ———————————————————————- ### Comment déceler alors leur présence ? Tous simplement en observant les traces nombreuses qu’ils sèment au cours de leurs activités. Lieu de découverte : Sentier thématique, ripisyvle, zone forestière.

Gratuit • Sur réservation

Animée par Terre et Océan
Parking de la Junca
Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:00:00

