THEATRE DE LA RENAISSANCE PARIS 20, bld St Martin 75010

SUR LA TÊTE DES ENFANTS



De Salomé Lelouch

Mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet.

Avec Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet

+ distribution en cours

Julie et Alban sont amoureux et superstitieux.

Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, sur la tête des enfants.

Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée de la date fatidique.

Entre mauvaise foi, mensonges, bonne conscience et morale, la nouvelle pièce de Salomé Lelouch nous entraine dans des situations aussi inextricables que savoureuses.

L’équipe artistique

Décor : Emmanuelle Roy

Lumières : François Leneveu

Costumes : Alice Touvet

Musique : Alex Baupain

Assistance mise en scène : Jessica Berthe Godart et Sabrinal

Production : Théâtre de la Renaissance en accord avec Matrioshka et le Théâtre Lepic

