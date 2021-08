Volonne volonne association la vieille pierre volonnaise Alpes-de-Haute-Provence, Volonne sur la route Napoléon: Volonne patrimoine naturel et bâti volonne association la vieille pierre volonnaise Volonne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Volonne

sur la route Napoléon: Volonne patrimoine naturel et bâti volonne association la vieille pierre volonnaise, 17 septembre 2021, Volonne. sur la route Napoléon: Volonne patrimoine naturel et bâti

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à volonne association la vieille pierre volonnaise

_Vendredi 17,_ Patrimoine Naturel: les jardins partagés de l’écoquartier, formation pour tous au compost sur réservation 18h30: CAUSERIE Passage de NAPOLEON 1er à Volonne: légendes, bavardages et réalité historique. _Samedi 18 et Dimanche 19:_ Visites commentées sur le passage de Napoléon 1er au sein du village médiéval. Accueil à l’ancien moulin à huile cours Jacques Paulon 9h30-12h30/15h-18h Départ des visites commentées: 10h15 et 15h15 Patrimoine pour tous, possibilité de visites commentées des décors de gypseries fin XVI siècle du château classées monument historique

Entrée libre

Venez découvrir le passage de Napoléon 1er à Volonne, village riche en patrimoine bâti et naturel pour tous volonne association la vieille pierre volonnaise place de la mairie 04290 volonne Volonne Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Volonne Autres Lieu volonne association la vieille pierre volonnaise Adresse place de la mairie 04290 volonne Ville Volonne lieuville volonne association la vieille pierre volonnaise Volonne