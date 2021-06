Sur la route des volcans Auberge des Cratères Plaine des Cafres, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Chapelle-sur-Erdre.

Sur la route des volcans

du vendredi 30 juillet au mardi 3 août à Auberge des Cratères Plaine des Cafres

Le dispositif « colos apprenantes » sera un outil éducatif en complément de l’école pour les enfants. Une plus grande promiscuité et la coupure familiale, nous permettra d’accompagner au mieux ces jeunes, de cibler leurs lacunes dans les différentes matières et de participer à leur éducation. Des ateliers seront mis en place dans le but de travailler sur l’accompagnement personnalisé pendant les périodes de vacances scolaires ; c’est-à-dire de cibler les difficultés scolaires de chaque jeune, afin de répondre au mieux à ses besoins et contribuer à la réussite scolaire de tous. En lien avec notre projet éducatif, le dispositif « colos apprenantes » favorisera les initiatives collectives ou individuelles des jeunes. Il permettra de développer les connaissances et les compétences des enfants au moyen de pratiques pédagogiques singulières et « innovantes ». Durant ce séjour, les jeunes doivent s’y sentir en vacances, et développer des capacités à gérer leurs temps, à se prendre en charge, à surpasser ses aptitudes physiques, à vivre en groupe et acquérir son autonomie. Le respect des consignes données et des protocoles sont primordiales pour le bien-être des jeunes et du séjour.

Sur inscription / 20€ par enfant

Nos objectifs sont d’enrichir l’éducation de l’enfant, de participer à sa socialisation et à l’apprentissage de son autonomie.

Auberge des Cratères Plaine des Cafres 137 ROUTE DU VOLCAN BOURG MURAT 97418 PLAINE DES CAFRES La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T22:00:00;2021-07-31T07:00:00 2021-07-31T22:00:00;2021-08-01T07:00:00 2021-08-01T22:00:00;2021-08-02T07:00:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T07:00:00 2021-08-03T17:00:00