4 4 EUR Venez découvrir le parcours tumultueux des poissons migrateurs, et plus particulièrement du saumon atlantique, au cœur d’Oloron Sainte-Marie.

Au menu : espace scénographique EDF et découverte d’une chambre de visualisation des poissons.

