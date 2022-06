« Sur la route de Youenn Gwernig » Saint-Pol-de-Léon, 3 juin 2022, Saint-Pol-de-Léon.

« Sur la route de Youenn Gwernig » rue de la Rive Théâtre de la Rive Saint-Pol-de-Léon

2022-06-03 – 2022-06-03 rue de la Rive Théâtre de la Rive

Saint-Pol-de-Léon 29250

Un nouveau spectacle mêlant chants, musique, théâtre et vidéo.

Ébéniste et sculpteur, musicien et chanteur, Youenn Gwernig émigre aux États-Unis en 1957, où il fait la connaissance de Jack Kerouac. De retour en Bretagne en 1969, il participe par le chant et l’écriture aux luttes sociales et culturelles. Son oeuvres (breton, français, anglais) et son existence, pétries de valeurs humanistes et universelles, illustrent bien cette identité bretonne ouverte au monde.

Cette nouvelle pièce se passe dans le décor d’un studio de TV où le public a été convié à l’enregistrement en direct d’une émission consacrée à la vie et à l’œuvre du grand Youenn.

+33 6 08 42 25 00

rue de la Rive Théâtre de la Rive Saint-Pol-de-Léon

