LES FOULÉES DU PÈRE NOËL – SÉRIGNAN Sur la promenade Sérignan, 22 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Participez à une course familiale déguisée ou à une marche gourmande dans une ambiance festive !

Inscriptions gratuites sur place à partir de 17h30..

2023-12-22 18:00:00

Sur la promenade

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Take part in a disguised family run or a gourmet walk in a festive atmosphere!

Free on-site registration from 5:30pm.

Participa en una carrera familiar con disfraces o en un paseo gastronómico en un ambiente festivo

Inscripciones gratuitas in situ a partir de las 17.30 h.

Nehmen Sie an einem verkleideten Familienlauf oder einem Gourmet-Marsch in einer festlichen Atmosphäre teil!

Kostenlose Anmeldung vor Ort ab 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE