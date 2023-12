FOIRE AU GRAS – SÉRIGNAN Sur la promenade Sérignan, 9 décembre 2023 08:00, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Passez un moment convivial durant cette foire au gras et surtout… régalez-vous !.

Sur la promenade

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Spend a convivial moment during this fat fair, and above all… treat yourself!

Pase un momento de convivencia durante esta feria de la grasa y sobre todo… ¡dese un capricho!

Verbringen Sie einen geselligen Moment während dieser Fettmesse und vor allem… lassen Sie es sich schmecken!

