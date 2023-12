MARCHÉ DE BASSAN Sur la promenade Bassan, 13 octobre 2023, Bassan.

Bassan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-13 09:00:00

fin : 2023-10-13 12:00:00

Vous souhaitez cuisiner de bons petits plats mais il vous manque des fruits et légumes. Le marché de Bassan vous promet de bons produits frais..

Sur la promenade

Bassan 34290 Hérault Occitanie



