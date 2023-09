Sur la planche • Festival d’Automne à Paris Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sur la planche • Festival d’Automne à Paris Cinéma Le Louxor Paris, 9 octobre 2023, Paris. Le lundi 09 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant NORMAL : 10,50 €

RÉDUIT : 8,20 €

– 26 ANS : 5,50 € Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés Séance inaugurale de la « Carte blanche à la Cinémathèque de Tanger » proposée par Yto Barrada pour le Festival d’Automne à Paris. LUNDI 9 OCTOBRE • 20H

SUR LA PLANCHE

de Leïla Kilani

FRANCE, MAROC, ALLEMAGNE I 2012 I 1H46

Avec Soufia Issami, Mouna Bahmad, Nouzha Akel PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE BEAU GESTE (2009, 8’) D’YTO BARRADA Séance

inaugurale de la « Carte blanche à la Cinémathèque de Tanger » proposée

par Yto Barrada pour le Festival d’Automne à Paris.

Séance suivie d’un

débat avec Yto Barrada et (sous réserve) Leïla Kilani. Choisi par Yto Barrada pour inaugurer sa Carte blanche à la Cinémathèque de Tanger, Sur la planche

nous plonge dans le Tanger contemporain, loin des mythes attachés au

passé à la fois glorieux et marginal de la ville — ce Tanger qu’Yto

ausculte dans ses photographies et ses oeuvres plastiques depuis le

