Balèti avec le groupe « Sur La Grève » Samedi 30 septembre, 20h00 Sur la plaine Gratuit

Rendez-vous samedi 30 septembre à 20h pour un Balèti à la Plaine au thème des chants occitans ! Le Balèti sera animé par le groupe « Sur La Grève », qui propose des chants occitans et traditionnels accompagnés d’un violon, d’un accordéon, d’un tambourin et de trois chanteurs.

Uni.es par la passion de la danse et de la musique, les quatre musicien·ne·s de « Sur La Grève », en escale reconductible sur le rivage marseillais, vous embarquent pour un balèti mesclant de suaves mazurkas occitanes et de carnavalesques farandoles, le tout saupoudré d’un zeste de scottishs chaloupées et de tendres valses italiennes.

Chant, violon, accordéon, barbes soyeuses et poils rebelles, tambourins, nyckelharpas, cistre ainsi que flûtes et pandeiros seront de l’équipage grêveur…

À partir de 20h

➡ Entrée libre et gratuite

Place Jean Jaurès – La Plaine (5ᵉ)

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:30:00+02:00

