Vague de concerts sur la Plaine: Vino Y se Fue Mercredi 13 septembre, 19h30 Sur la plaine Gratuit

Comme l’an dernier, l’Intermediaire reprend cette année sa vague de concerts avec des groupes d’artistes locaux, le mercredi soir, tout au long de l’été.

Ce sera en extérieur sur la Plaine.

Ce mercredi, c’est Marie Carnage( Jazz New Orléans, Marseille)

C’est au fin fond de la Nouvelle Orléans que Marie Carnage vient puiser ses influences et ses couleurs. Entre petite fanfare et formation jazz, le groupe vous embarque dans un voyage exotique au gré du calypso, du swing et de rythmes chaloupés. Le jazz New Orleans, musique traditionnelle du sud des États-Unis, est chargé d’histoire et synonyme de carnaval, de fête, de joie !

https://www.youtube.com/watch?v=M-fQ66_Gafw

_____________________________________________________________

2023-09-13T19:30:00+02:00 – 2023-09-13T21:30:00+02:00

