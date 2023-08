Vague de concerts sur la Plaine: Basilic Swing Sur la plaine Marseille, 30 août 2023, Marseille.

Vague de concerts sur la Plaine: Basilic Swing Mercredi 30 août, 19h30 Sur la plaine Gratuit

Comme l’an dernier, l’Intermediaire reprend cette année sa vague de concerts avec des groupes d’artistes locaux, le mercredi soir, tout au long de l’été.

Ce sera en extérieur sur la Plaine.

On te demandera juste de rester cool et avoir un comportement safe.

Ca jouera à 19h jusqu’à 21H30 par respect pour nos voisin.e.s qui aiment bien la fête mais qui aiment aussi bien dormir.

Le mercredi 30 aout c’est Basilic Swing (jazz manouche)

Fleuron de la nouvelle scène jazz manouche marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing

démontre que l’on peut faire du neuf avec du vieux. Ce quintet s’inspire des musiques

traditionnelles d’Europe de l’est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale emprunte d’émotions et sauvagement festive !

Avec son répertoire de jazz manouche, musiques Klezmer et Tzigane, Basilic Swing vous

emmènera dans les racines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.

L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les origines du jazz manouche. Le Jazz Manouche (ou

jazz français pour les américains) a été inventé par l’illustre guitariste Django Reinhardt qui

s’est inspiré du jazz américain, de la musette française et surtout des musiques d’Europe de

l’Est. Les populations manouches et tziganes dont est originaire Django ont traversés de

nombreux pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie et se sont imprégnés du folklore

musical local. Ils ont également côtoyés et se sont imprégnés d’autres types de musiciens itinérants comme les klezmerims (musique klezmer), les musiciens juifs ashkénazes d’Europe

de l’Est.

Deux guitares, une contrebasse un violon et une clarinette pour vous faire voyager à la croisée des genres.

https://youtu.be/qDP4GvR4duc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T19:30:00+02:00 – 2023-08-30T21:00:00+02:00

