Vague de concerts sur la Plaine: La Touche Manouch’ Mercredi 19 juillet, 19h30 Sur la plaine Gratuit

Comme l’an dernier, l’Intermediaire reprend cette année sa vague de concerts avec des groupes d’artistes locaux, le mercredi soir, tout au long de l’été.

Ce sera en extérieur sur la Plaine.

On te demandera juste de rester cool et avoir un comportement safe.

Ca jouera à 19h jusqu’à 21H30 par respect pour nos voisin.e.s qui aiment bien la fête mais qui aiment aussi bien dormir.

Le mercredi 19 juillet c’est La Touche Manouch’

La Touche Manouch’ c’est une nouvelle formation portée par les talentueux Benjamin Marciano et Pierre Zeinstra , guitaristes bien connu de la scène locale qui joue notamment dans Basilic Swing.

Sur scène, ces musiciens présenteront une formule Rumba Catalane , une des formules de leurs duo ! Venez danser et chanter sur la plaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T19:30:00+02:00 – 2023-07-19T21:30:00+02:00

