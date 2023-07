Vague de concerts sur la Plaine: Rodéo Spaghetti Sur la plaine Marseille, 12 juillet 2023, Marseille.

Comme l’an dernier, l’Intermediaire reprend cette année sa vague de concerts avec des groupes d’artistes locaux, le mercredi soir, tout au long de l’été.

Ce sera en extérieur sur la Plaine.

On te demandera juste de rester cool et avoir un comportement safe.

Ca jouera à 19h jusqu’à 21H30 par respect pour nos voisin.e.s qui aiment bien la fête mais qui aiment aussi bien dormir.

Le mercredi 12 juillet c’est Rodeo Spaghetti

RODÉO SPAGHETTI [Italian Twist’n’Roll]

Le 4tet débarque avec sa discothèque pour Cowboys. Des compositions originales, un répertoire fantasque où rock anglais, twist italien et un air de zydéco country challengeront aussi bien le disco que l’Afrobeat made in Italy. Des morceaux entraînants et dansants qui résonnent avec de célèbres B.O (Sergio Leone, Fellini, Tarantino et Tom Waits) pour dessiner un western musical made in Marseille !

Anne-laure Carette : chant-accordéon – Germain Chaperon : chant-mandoline – Guillaume Hogan : chant-basse – Julien Heurtel : batterie

Sur la plaine place Jean Jaures 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

