DIMANCHE « SOLO A PLUSIEURS » SUR LA PLAINE Sur la plaine, 7 mai 2023, Marseille.

DIMANCHE « SOLO A PLUSIEURS » SUR LA PLAINE Dimanche 7 mai, 16h00 Sur la plaine

Solo c’est bien… A plusieurs c’est mieux !

Ce sont Tous des membres émérites de formation passés et présentes. Mais tous ont un petit quelque chose en commun … ils aiment aussi faire les choses tout seul dans ce qu’on appelle communément un projet solo

Alors oui jouer seul c’est bien, les balances ça va vite, et bien souvent on s’esquive le montage démontage de la batterie (et/ou du batteur.se), mais avant et après on est seul.es. Face à nos compositions on est seul.es, et sur la route … on est seuls aussi !

L’idée ici est de réunir nos talents marseillais (mais pas que !!!) dans un cadre familial, en extérieur pour que tout le monde puisse en profiter.

Au programme de ce délicieux goûters merveilleux, 2 des plus belles voix de la scène marseillaise, je pense évidemment à Sasha vaughan (avenoir) et Jeanne carrion (liquid Jane) qui distilleront chacune leurs univers mélodieux.

Brother Junior passera lui de l’Olympia à la plaine … parce qu’on le vaut bien. Son Fidèle protégé rahewl (Léo) sera également de la partie !

Invite surprise de cette réunion Piero Berini (fabulous sheep) nous contera en français ses plus beaux poèmes et pour être un des rares à les avoir entendu je peux vous dire que ça en vaut la peine.

Les princes de la plaine Shep (lodi gunz) et To my (tommy and the cougars / flathead) se chargeront de terminer le travail.

Il n’est pas impossible que je pousse également la chansonnette si le temps le permet.

Afin d’au moins rembourser ceux qui viennent de loin, et pourquoi pas rémunérer les artistes, un chapeau tournera après chaque fin de set puis mis en commun.

Venez nombreux sur la plaine, pour profiter d’une après midi ensoleillée autour d’une crêpe, d’un café latte (bières et Pastis également)

En famille ou sans, la musique appartient à tout le monde, comme la Plaine !

Heloise Ameil sera également de la partie, pour vous proposer des massages bien êtres en plein air.

C’est évidemment grace à Anaelle et a toute l’équipe de l’inter que nous pouvons vous offrir cet évènement, qui espérons le reviendra régulièrement pendant les beaux jours.

Début des concerts 16h00

Liquid Jane

Rahewl

Sasha Vaughan

Téo Tomy Tannieres

Piero Berrini

Brother junior

Old Shep

Sur la plaine place Jean Jaures 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T16:00:00+02:00 – 2023-05-07T22:30:00+02:00

2023-05-07T16:00:00+02:00 – 2023-05-07T22:30:00+02:00