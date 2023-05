Punk & J̶a̶r̶d̶i̶n̶Bitume #1 – Nightwatchers + Flo Mekouyensky + Dessentie Sur la plaine Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Punk & J̶a̶r̶d̶i̶n̶Bitume #1 – Nightwatchers + Flo Mekouyensky + Dessentie Sur la plaine, 6 mai 2023, Marseille. Punk & J̶a̶r̶d̶i̶n̶Bitume #1 – Nightwatchers + Flo Mekouyensky + Dessentie Samedi 6 mai, 17h00 Sur la plaine Punk & jardinBitume #1

Ca se passera sur la plaine, pas loin du 31 place Jean Jaurès ! Stand de bouffe vegan et prix libre au programme !

Avec

Nightwatchers (Punk – Toulouse)

https://nightwatcherspunk.bandcamp.com/album/common-crusades Flo Mekouyenski (Chanson Anne-Archa-Feministe)

http://mekouy.dawaband.net/ Dessentie (DJ set – jesaispascequilsvontpassémaisçaserasurementsympa-wave – Local Heroes) Sur la plaine place Jean Jaures 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nightwatcherspunk.bandcamp.com/album/common-crusades »}, {« link »: « http://mekouy.dawaband.net/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T17:00:00+02:00 – 2023-05-06T21:00:00+02:00

2023-05-06T17:00:00+02:00 – 2023-05-06T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sur la plaine Adresse place Jean Jaures 13005 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Sur la plaine Marseille

Sur la plaine Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Punk & J̶a̶r̶d̶i̶n̶Bitume #1 – Nightwatchers + Flo Mekouyensky + Dessentie Sur la plaine 2023-05-06 was last modified: by Punk & J̶a̶r̶d̶i̶n̶Bitume #1 – Nightwatchers + Flo Mekouyensky + Dessentie Sur la plaine Sur la plaine 6 mai 2023 marseille Sur la plaine Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône