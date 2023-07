NRJ SUMMER TOUR Sur la plage Trouville-sur-Mer, 14 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

NRJ s’installe à Trouville-sur-Mer le lundi 14 août pour la tournée NRJ SUMMER TOUR !

Artistes présents à venir….

2023-08-14 14:30:00 fin : 2023-08-14 18:30:00. .

Sur la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



NRJ comes to Trouville-sur-Mer on Monday August 14th for the NRJ SUMMER TOUR!

Artists coming soon…

NRJ llega a Trouville-sur-Mer el lunes 14 de agosto para la gira NRJ SUMMER TOUR

Próximos artistas…

NRJ kommt am Montag, den 14. August nach Trouville-sur-Mer, um die NRJ SUMMER TOUR zu veranstalten!

Anwesende Künstler kommen…

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité