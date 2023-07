Tournée des mini-sauveteurs 2023 Sur la plage Trouville-sur-Mer, 27 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

La SNSM et la MACIF s’as­so­cient pour la cinquième année consé­cu­tive afin de sensi­bi­li­ser les enfants aux risques du bord de mer.

Cinq anima­teurs, formés au sauve­tage en mer et au secou­risme, accueille­ront des enfants âgés de 7 à 12 ans qui pren­dront part à quatre ateliers pendant 15 à 20 minutes :

– Quiz sur les dangers de la plage

– Identification d’une personne incons­ciente et mise en posi­tion laté­rale de sécu­rité (PLS)

– Pratique du massage cardiaque

– Utilisation du défi­bril­la­teur

Les enfants pour­ront s’exer­cer avec le maté­riel de forma­tion habi­tuel­le­ment utilisé par les nageurs sauve­teurs : mannequins, défi­bril­la­teurs d’en­traî­ne­ment…

Objectifs de la tournée :

– Identifier les risques du bord de mer (se perdre, se noyer, se blesser)

– Connaître les bons réflexes en cas d’accident

– Apprendre les numéros d’urgence et reconnaître les véhicules prioritaires associés

– Utiliser un défibrillateur semi-automatique et pratiquer un massage cardiaque

– Mettre une victime en position latérale de sécurité

– Utiliser du matériel de secours

Animation gratuite !.

Sur la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



For the fifth year running, SNSM and MACIF have joined forces to raise children?s awareness of the risks of the seaside.

Five animators, trained in sea rescue and first aid, will welcome children aged 7 to 12, who will take part in four workshops lasting 15 to 20 minutes:

– Quiz on beach hazards

– Identification of an unconscious person and placing in the lateral position of safety (PLS)

– Practicing cardiac massage

– Use of the defibrillator

Children will be able to practice with the training equipment normally used by lifeguards: mannequins, training defibrillators?

Tour objectives :

– Identify seaside risks (getting lost, drowning, injury)

– Learn how to react in the event of an accident

– Learn emergency numbers and recognize associated priority vehicles

– Use a semi-automatic defibrillator and perform cardiac massage

– Place a victim in the lateral safety position

– Use emergency equipment

Free event!

Por quinto año consecutivo, la SNSM y el MACIF unen sus fuerzas para concienciar a los niños sobre los riesgos del mar.

Cinco monitores, formados en salvamento marítimo y primeros auxilios, recibirán a niños de 7 a 12 años, que participarán en cuatro talleres de 15 a 20 minutos de duración:

– Cuestionario sobre los peligros de la playa

– Identificación de una persona inconsciente y colocación en posición lateral de seguridad (PLS)

– Práctica del masaje cardíaco

– Uso del desfibrilador

Los niños podrán practicar la utilización de los equipos de entrenamiento utilizados normalmente por los socorristas: maniquíes, desfibriladores de entrenamiento, etc

Objetivos de la visita :

– Identificar los riesgos de la playa (perderse, ahogarse, lesiones)

– Saber qué hacer en caso de accidente

– Aprender los números de emergencia y reconocer los vehículos prioritarios asociados

– Utilizar un desfibrilador semiautomático y realizar un masaje cardíaco

– Colocar a una víctima en posición lateral de seguridad

– Utilizar los equipos de emergencia

Evento gratuito

Die SNSM und MACIF haben sich im fünften Jahr in Folge zusammengeschlossen, um Kinder für die Gefahren am Meer zu sensibilisieren.

Fünf Animateure, die in Seenotrettung und Erster Hilfe ausgebildet sind, empfangen Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren, die 15 bis 20 Minuten lang an vier Workshops teilnehmen:

– Quiz über die Gefahren am Strand

– Erkennen einer bewusstlosen Person und Lagerung in der Seitenlage (PLS)

– Üben der Herzmassage

– Verwendung des Defibrillators

Die Kinder können mit den üblichen Schulungsmaterialien üben, die von Rettungsschwimmern verwendet werden: Puppen, Übungs-Defibrillatoren etc

Ziele der Tour :

– Die Risiken am Meer erkennen (sich verlaufen, ertrinken, sich verletzen)

– Die richtigen Reflexe im Falle eines Unfalls kennen lernen

– Die Notrufnummern lernen und die dazugehörigen prioritären Fahrzeuge erkennen

– Einen halbautomatischen Defibrillator bedienen und eine Herzmassage durchführen

– Ein Opfer in die sichere Seitenlage bringen

– Notfallausrüstung verwenden

Kostenlose Animation!

