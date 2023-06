NORTHSHORE TROUVILLE : cours et stages de surf et paddle Sur la plage Trouville-sur-Mer, 1 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Activité à l’origine des sports de glisse, le surf déferle sur le littoral du Calvados grâce aux vagues de Trouville. Les vagues trouvillaises permettent une pratique du surf et du paddle en toute sécurité.

Depuis juin 2006, l’école de surf Northshore ne cesse d’enseigner, transmettre aux plus jeunes la passion du surf. L’école vous fera bénéficier de nombreuses années d’expérience, d’un encadrement diplômé d’Etat ainsi que d’un matériel adapté.

Accessible à tous dès l’age de 6 ans, venez découvrir les sensations de cette nouvelle activité, où plaisir et liberté seront au rendez-vous.

> Du lundi au vendredi : cours collectifs sous forme de stages de surf et ou de stand up paddle.

> Jardin des vagues pour les 6 à 9 ans (sachant nager). Durée : 1 h 30, petit groupe de 4 enfants.

Tarifs : 60 €/séance ou 150 €/4 cours.

> Cours collectifs pour les 10 ans et plus. Durée : 2 h, groupe de 8 pers.

Tarifs : 50 €/séance, 150 €/4 cours, et 385 €/12 séances.

> Cours particuliers sur réservation. Durée 1 h 30.

Tarif : 95€/ pers/. (maximum : 3 personnes).

Toutes les formules incluent l’encadrement par un moniteur diplômé d’État, le prêt du matériel planche et combinaison, le vestiaire avec toilette et douche. Location de matériel tous les jours.

Ouvert tous les jours en juillet et août et du mercredi au dimanche en septembre.

École de surf & stand up paddle, promenade Savignac. Tél. : 06 66 33 57 86. northshore-school.com.

One of the original board sports, surfing is breaking on the Calvados coast thanks to the waves of Trouville. The waves at Trouville are ideal for surfing and paddling in complete safety.

Since June 2006, the Northshore surf school has been teaching and sharing its passion for surfing with youngsters. You’ll benefit from the school’s many years of experience, its state-certified staff and its specially adapted equipment.

Accessible to all from the age of 6, come and discover the sensations of this new activity, where pleasure and freedom are the order of the day.

> Monday to Friday: group surfing and stand-up paddle courses.

> Wave garden for 6 to 9 year-olds (able to swim). Duration: 1 h 30, small group of 4 children.

Prices: 60 ?/session or 150 ?/4 lessons.

> Group lessons for ages 10 and up. Length: 2 h, group of 8.

Prices: 50 ?/session, 150 ?/4 classes, and 385 ?/12 sessions.

> Private lessons by prior arrangement. Duration: 1 h 30.

Price: 95 ?/pers/. (maximum: 3 people).

All packages include supervision by a state-certified instructor, loan of board and wetsuit equipment, changing room with toilet and shower. Daily equipment hire.

Open daily in July and August and from Wednesday to Sunday in September.

Surf & stand-up paddle school, promenade Savignac. Tel: 06 66 33 57 86. northshore-school.com

El surf, uno de los deportes de tabla originales, irrumpe en la costa de Calvados gracias a las olas de Trouville. Las olas de Trouville son ideales para surfear y remar con total seguridad.

Desde junio de 2006, la escuela de surf Northshore enseña y transmite su pasión por el surf a los más jóvenes. Se beneficiará de los muchos años de experiencia de la escuela, de su personal certificado por el Estado y de su material especialmente adaptado.

Accesible a todos a partir de los 6 años, venga a descubrir las sensaciones de esta nueva actividad, donde el placer y la libertad están garantizados.

> De lunes a viernes: clases colectivas en forma de cursos de surf y stand-up paddle.

> Jardín de olas para niños de 6 a 9 años (que sepan nadar). Duración: 1 h 30, grupo reducido de 4 niños.

Precios: 60 euros /sesión o 150 euros /4 clases.

> Clases en grupo para niños a partir de 10 años. Duración: 2 h, grupo de 8.

Precios: 50 euros /sesión, 150 euros /4 lecciones y 385 euros /12 sesiones.

> Clases particulares con cita previa. Duración: 1 h 30.

Precio: 95 euros/persona/. (máximo: 3 personas).

Todos los paquetes incluyen la supervisión de un instructor titulado por el estado, préstamo de tabla y equipo de neopreno, vestuario con aseo y ducha. Alquiler de material todos los días.

Abierto todos los días en julio y agosto y de miércoles a domingo en septiembre.

Escuela de surf y stand up paddle, paseo marítimo de Savignac. Tel: 06 66 33 57 86. northshore-school.com

Surfen ist eine der ursprünglichen Gleitsportarten, die dank der Wellen von Trouville die Küste des Calvados erobert hat. Die Wellen von Trouville ermöglichen ein sicheres Surfen und Paddeln.

Seit Juni 2006 lehrt die Surfschule Northshore unaufhörlich und vermittelt den Jüngsten die Leidenschaft für das Surfen. Die Schule bietet Ihnen jahrelange Erfahrung, staatlich geprüfte Betreuer und geeignetes Material.

Die Schule ist für alle ab 6 Jahren zugänglich. Entdecken Sie die Sensationen dieser neuen Aktivität, bei der Spaß und Freiheit an der Tagesordnung sind.

> Montag bis Freitag: Gruppenkurse in Form von Surf- und Stand Up Paddle-Kursen.

> Wellengarten für 6- bis 9-Jährige (die schwimmen können). Dauer: 1,5 Stunden, kleine Gruppe von 4 Kindern.

Preis: 60 ?/Sitzung oder 150 ?/4 Kurse.

> Gruppenkurse für 10-Jährige und Ältere. Dauer: 2 Std., Gruppe von 8 Pers.

Tarife: 50 ?/Sitzung, 150 ?/4 Kurse und 385 ?/12 Sitzungen.

> Einzelunterricht nach vorheriger Reservierung. Dauer: 1,5 Stunden.

Tarif: 95?/Pers/. (maximal: 3 Personen).

Alle Angebote beinhalten die Betreuung durch einen staatlich geprüften Surflehrer, das Ausleihen von Surfbrett und Neoprenanzug, Umkleidekabine mit Toilette und Dusche. Täglicher Materialverleih.

Im Juli und August täglich geöffnet, im September von Mittwoch bis Sonntag.

Surf- & Stand-up-Paddle-Schule, Promenade Savignac. Tel.: 06 66 33 57 86. northshore-school.com

