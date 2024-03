Sur la plage impressionniste, dans l’œil d’Édouard Manet Musée de Picardie Amiens, samedi 16 mars 2024.

Sur la plage impressionniste, dans l’œil d’Édouard Manet À Amiens, le Musée de Picardie s’inscrit dans cette célébration en présentant au public le tableau « Sur la plage » d’Édouard Manet, peint en 1873 à Berck-sur-Mer ainsi que des marines du musée. 16 mars – 16 juin Musée de Picardie Prix entrée au musée : Payant tarif plein adulte 9 €, tarif réduit 5 € gratuit moins de 26 ans, abonnés et le premier dimanche du mois. Les activités sont en sus.

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-16T11:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

La collection du musée d’Amiens, riche en peinture du XIXe siècle, ne possède aucune œuvre impressionniste. Afin de s’inscrire dans cette célébration et faire découvrir ce courant de l’histoire de l’art à son public, le Musée de Picardie a sollicité le prêt du tableau « Sur la plage » d’Edouard Manet, peint en 1873 à Berck-sur-Mer.

C’est en effet par l’angle territorial que le musée souhaite aborder la peinture impressionniste, en montrant une plage bien connue des Amiénois. L’impressionnisme est en effet le témoin du développement du tourisme balnéaire. La plage, espace à la fois naturel et moderne, a été un des motifs favoris de Manet pour faire émerger une peinture nouvelle.

La présentation du tableau sera aussi l’occasion de montrer au public les aspects qui caractérisent l’art de Manet : liberté dans l’imitation du motif, fluidité de la touche, exécution en plein air, abandon des règles de la perspective, intimité du sujet. Pour rendre plus saillante l’originalité de l’œuvre, quelques exemples de marines antérieures à son exécution seront présentés aux côtés du tableau de Manet.

Programmation de l’exposition « Sur la plage impressionniste, dans l’œil d’Édouard Manet » :

✨ Visite coup de projecteur (sans réservation. Tarif compris dans le prix du billet d’entrée : Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans) :

Des visites d’une demi-heure pour découvrir le tableau d’Édouard Manet dans tous ses détails.

17 et 31 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai et 9 juin, à 14h30, 15h30, 16h30.

✨Carte blanche du conservateur (sur réservation – Tarif : prix d’entrée au musée (TP : 9 € / TR : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €) :

Découvrez le tableau d’Édouard Manet en compagnie du conservateur et commissaire de l’exposition.

17 mars, 8 et 11 mai, de 15h à 16h.

✨Conférence 18h30 (sur réservation – Tarif : 2 € par séance) :

25 avril à 18h30 : « Sur la plage de Manet, l’impressionnisme à l’horizon » par Isolde Pludermacher, conservatrice au musée d’Orsay

S’il n’a jamais exposé avec les peintres dits impressionnistes, Édouard Manet (1832-1883) entretient des rapports étroits avec nombre d’entre eux. En plus d’être une figure de référence pour la « jeune école », ses choix de sujets et sa technique sont, dans les années 1870, très proches de ceux d’artistes comme Monet ou Degas.

✨Visite thématique (sur réservation – Tarif : prix d’entrée au musée (TP : 9 € / TR : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 € ) :

Depuis le Siècle d’Or aux Pays-Bas jusqu’à l’impressionnisme, l’immensité des mers et l’agitation des vagues n’ont cessé d’attirer les peintres.

Samedi 16 mars de 15h à 16h : « Tempête et Temps calme »

✨Ateliers de pratiques artistiques / intervenante, Isabelle Prieur (sur réservation) :

Atelier de pratique artistique enfant 6 € :

Stage « Le paysage dans les yeux des impressionnistes et d’Édouard Manet » 23, 24 et 25 avril de 10h à 12h (7/9 ans) ; de 14h à 16h (10/13 ans).

Débutant ou touche-à-tout, initiez-vous étape par étape à l’art des impressionnistes ! Stage d’initiation de trois jours.

Atelier de pratique artistique adulte (tarif : prix d’entrée au musée (TP : 9 € / TR : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 8 € ) : « Le paysage dans les yeux des impressionnistes et d’Édouard Manet » : 25 mai, de 14h à 17h ; 16 mars de 14h à 17h. Atelier peinture intuitive, art-thérapie.

✨Activités bien-être :

25 avril de 11h à 12h : Sophro’ musée enfant 10-12 ans (2 €) :

Envie d’une activité insolite associant culture et bien-être ? cet atelier à destination du jeune public est fait pour vous ! L’atelier sophro’musée allie technique de sophrologie et découverte d’un tableau : de quoi découvrir le musée autrement.

25 mai de 11h à 12h : Sophro’musée adulte (tarif : prix d’entrée au musée (TP : 9 € / TR : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €) :

Envie de conjuguer sophrologie et découverte des œuvres ? C’est ce que propose le Musée de Picardie à travers cette activité insolite !

Musée de Picardie 2, rue Puvis de Chavannes Amiens

Musée de Picardie Amiens

Édouard Manet (1832-1883), « Sur la plage », 1873, huile sur toile, 60 x 73,5 cm, Paris, musée d’Orsay. © Musée d’Orsay. Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt