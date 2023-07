Le rendez-vous de la place sur la place, Raulhac (15), 20 juillet 2023, .

Le rendez-vous de la place Jeudi 20 juillet, 18h00 sur la place, Raulhac (15) gratuit, restauration sur place

Venez vous restaurer sur la place sous les Lampions. Eric Desfour au violon et au chant, Dominique Bonin à l’accordéon diatonique accompagneront vos danses et Marguerite vous initiera aux danses traditionnelles , Mazurkas, Polkas, scottish, etc..

Les commerces resteront ouverts, A boire chez Marie, l’épicerie chez Mireille et les plats de la ferme de Longuebrousse.

source : événement Le rendez-vous de la place publié sur AgendaTrad

sur la place, Raulhac (15) 1, Rue du Tilleul

sur la place, 15800 Raulhac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43845 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

baltrad balfolk