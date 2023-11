Marché de Noël à Saint-Pierre-Toirac sur la place principale Saint-Pierre-Toirac, 10 décembre 2023, Saint-Pierre-Toirac.

Saint-Pierre-Toirac,Lot

La Méthanerie fait son marché de Noël !. Rendez vous autour d’une boisson chaude pour partager un moment festif.

Toujours un chouette moment avec des artisans au top..

2023-12-10 11:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. EUR.

sur la place principale

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie



La Méthanerie holds its Christmas market. Come and share a festive moment over a hot drink.

Always a great time with top-notch craftsmen.

La Méthanerie celebra su mercado navideño. Venga a compartir un momento festivo tomando una bebida caliente.

Siempre es un gran momento con artesanos de primera categoría.

Die Methanerie veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt! Treffen Sie sich bei einem heißen Getränk, um einen festlichen Moment zu teilen.

Es ist immer ein schöner Moment mit tollen Handwerkern.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Figeac