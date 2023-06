Flânerie de Laruns Sur la place de la Mairie Laruns, 20 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Stands de produits locaux et créations artisanales, vente de vin chaud, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 22:00:00. .

Sur la place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Stalls selling local produce and handmade creations, mulled wine, all in a warm, musical atmosphere.

Puestos de venta de productos locales y creaciones artesanales, venta de vino caliente, todo ello en un ambiente cálido y musical.

Stände mit lokalen Produkten und handwerklichen Kreationen, Verkauf von Glühwein, alles in einer warmen und musikalischen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées