Vendredi 8 décembre, le Parc naturel régional du Perche, en partenariat avec l’association Eco-Pertica, propose une visite de chantier sur la commune de Sablons-sur-Huisne (Coulonges-les-Sablons). Une occasion de voir sur le terrain l’isolation des rampants de toiture avec une contre ossature bois et une isolation en ouate de cellulose. « Ces visites s’adressent aux personnes qui ont des chantiers en démarrage ou celles qui sont en projection » explique Sébastien Blanchet, conseiller en rénovation énergétique Eco-Pertica. « On va voir cette technique de contre ossature, mettre en parallèle les autres. Je viendrai notamment avec des échantillons de systèmes synthétiques. On parlera aussi certainement de suspentes métalliques, de systèmes moins performants…. L’idée c’est que l’on va dégrossir le terrain, on va sensibiliser et quand, par exemple, les personnes qui font des chantiers recevront des devis, elles sauront déjà de quoi on leur parle et quels sont les points de vigilance à avoir ». Objectif à termes : faire des économies de chauffage l’hiver et gagner en confort l’été en évitant les surchauffes.

Pratique : Visite de chantier avec le Par cet Eco-Pertica. Le Vendredi 8 décembre, Sablons-sur-Huisne.

Rdv à 14.30 sur la place de Coulonges-les-Sablons. Visite de 15 à 17 heures. Nombre de places limité à 20 personnes. Gratuit.

Sur réservation avant le 7 décembre. au 02 33 25 70 10. En partenariat avec le Parc naturel régional du Perche..

On Friday December 8, the Parc naturel régional du Perche, in partnership with the Eco-Pertica association, is organizing a site visit to the commune of Sablons-sur-Huisne (Coulonges-les-Sablons). This is an opportunity to see first-hand the insulation of roof slopes using a wood counter-frame and cellulose wadding insulation. « These visits are aimed at people who are starting up or planning to start a project, » explains Sébastien Blanchet, Eco-Pertica energy renovation advisor. « We’ll be looking at this counter-frame technique and comparing it with others. In particular, I’ll be bringing samples of synthetic systems. We’ll certainly also be talking about metal hangers, less efficient systems and so on. The idea is that we’re going to rough out the terrain, we’re going to raise awareness, and when, for example, people who do building sites receive quotes, they’ll already know what we’re talking about and what points to watch out for ». The ultimate aim is to save on heating costs in winter and improve comfort in summer by avoiding overheating.

Practical: Site visit with Par cet Eco-Pertica. Friday December 8, Sablons-sur-Huisne.

Rdv at 14.30 on the square of Coulonges-les-Sablons. Visit from 3 to 5 pm. Places limited to 20 people. Free admission.

Reservations required by December 7. 02 33 25 70 10. In partnership with the Parc naturel régional du Perche.

El viernes 8 de diciembre, el Parc naturel régional du Perche, en colaboración con la asociación Eco-Pertica, organiza una visita a la comuna de Sablons-sur-Huisne (Coulonges-les-Sablons). Se trata de una oportunidad para ver de primera mano cómo se aíslan las vertientes de los tejados mediante una estructura de madera y un aislamiento de guata de celulosa. « Estas visitas están dirigidas a las personas que tienen proyectos en marcha o que piensan hacerlo », explica Sébastien Blanchet, asesor de renovación energética de Eco-Pertica. « Examinaremos esta técnica del contramarco y la compararemos con otras. En concreto, vendré con muestras de sistemas sintéticos. También hablaremos de suspensiones metálicas y sistemas menos eficientes. La idea es que vayamos sentando las bases, concienciemos a la gente y cuando, por ejemplo, la gente que hace las obras reciba presupuestos, ya sepa de qué estamos hablando y qué puntos hay que tener en cuenta ». El objetivo final es ahorrar en calefacción en invierno y mejorar el confort en verano evitando el sobrecalentamiento.

Información práctica: Visita in situ con Par cet Eco-Pertica. Viernes 8 de diciembre, Sablons-sur-Huisne.

Punto de encuentro a las 14.30 h en la plaza de Coulonges-les-Sablons. Visita de 15.00 a 17.00 h. Plazas limitadas a 20 personas. Entrada gratuita.

Con reserva previa antes del 7 de diciembre. 02 33 25 70 10. En colaboración con el Parc naturel régional du Perche.

Am Freitag, den 8. Dezember, bietet der regionale Naturpark Perche in Zusammenarbeit mit dem Verein Eco-Pertica einen Besuch auf einer Baustelle in der Gemeinde Sablons-sur-Huisne (Coulonges-les-Sablons) an. Sie haben die Gelegenheit, die Isolierung der Dachsparren mit einem Holzrahmen und einer Zellulosewatteisolierung vor Ort zu sehen. « Diese Besuche richten sich an Personen, die gerade ein Projekt starten oder planen », erklärt Sébastien Blanchet, Berater für energetische Renovierung bei Eco-Pertica. « Wir werden uns diese Technik des Gegenrahmens ansehen und die anderen Techniken gegenüberstellen. Ich werde insbesondere mit Mustern von synthetischen Systemen kommen. Wir werden sicherlich auch über Metallaufhängungen sprechen, über weniger effiziente Systeme? Die Idee ist, dass wir den Boden aufbereiten und sensibilisieren, und wenn zum Beispiel die Leute, die Baustellen durchführen, Kostenvoranschläge erhalten, wissen sie bereits, wovon wir sprechen und auf welche Punkte sie achten müssen ». Ziel ist es, im Winter Heizkosten zu sparen und im Sommer den Komfort zu erhöhen, indem eine Überhitzung vermieden wird.

Praktische Informationen: Besichtigung der Baustelle mit Par cet Eco-Pertica. Freitag, 8. Dezember, Sablons-sur-Huisne.

Treffpunkt um 14.30 Uhr auf dem Platz von Coulonges-les-Sablons. Besichtigung von 15 bis 17 Uhr. Anzahl der Plätze auf 20 Personen begrenzt. Kostenlos.

Auf Reservierung vor dem 7. Dezember. unter 02 33 25 70 10. In Partnerschaft mit dem Regionalen Naturpark Perche.

