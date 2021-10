Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Ardennes, Charleville-Mézières Sur la piste du veilleur de nuit / Jeu de piste à Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Un terrible événement fait ce matin la une du journal : le veilleur de nuit du théâtre a disparu la nuit dernière alors qu’il allait fermer les portes après la représentation. Tout indique qu’il a été enlevé, mais pourquoi ? C’est à vous de découvrir ce qu’il se trame dans cette belle architecture néo-classique construite en 1835 ! Partez à sa recherche en parcourant les rues de Charleville pour le retrouver. Votre sens de l’observation et de la déduction seront vos meilleurs atouts pour déceler les indices et résoudre les énigmes. Préparez votre mallette d’enquêteur, pour retrouver notre ami, et surtout pour découvrir le secret qu’il gardait. Une occasion pour tous de voir l’architecture de Charleville-Mézières et la d’un nouvel œil ! Rendez-vous samedi 16 octobre à partir de 14h, Place Ducale à Charleville-Mézières. Un jeu de piste organisé par l’association AMATA, Avec le soutien de la Ville de Charleville Mézières et de la DRAC Grand Est, dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. Journées nationales de l’architecture 08000 Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

