Sur la piste du Raboliot Sennely, dimanche 31 mars 2024.

Sur la piste du Raboliot Sennely Loiret

L’association Rider VTT de Sennely organise une randonnée VTT et cyclo gravel. Casque obligatoire

L’association Rider VTT de Sennely organise une randonnée VTT de 61 ; 83 et 106 km et cyclo gravel de 20 ; 35 ; 45 et 55 km. Casque obligatoire.6 EUR.

Dojo, Route de Souvigny

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 08:00:00

fin : 2024-03-31 10:00:00



L’événement Sur la piste du Raboliot Sennely a été mis à jour le 2024-01-25 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN