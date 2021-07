Lautenbachzell Lautenbachzell Haut-Rhin, Lautenbachzell Sur la piste du Grand Méchant Loup Lautenbachzell Lautenbachzell Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sur la piste du Grand Méchant Loup Lautenbachzell, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Lautenbachzell. Sur la piste du Grand Méchant Loup 2021-07-21 14:00:00 – 2021-07-21 16:30:00

Lautenbachzell Haut-Rhin Lautenbachzell Balade contée intergénérationnelle vers la Wolfsgrube (« Fosse-aux-Loups ») par le vallon du Widersbach, sur les traces du loup, d’hier à aujourd’hui, entre histoire, légendes et actualité. Rdv à 14h à la mairie-école Lautenbach-Zell, durée: 2h30, dénivelé 250m Accessible à tous publics à partir de 5 ans

