Herbignac 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Sur la piste des oiseaux des jardins ! L’ABC, une enquête pleine de suspense 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Sur la piste des oiseaux des jardins ! L’ABC, une enquête pleine de suspense 44410 Herbignac, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Herbignac. Sur la piste des oiseaux des jardins ! L’ABC, une enquête pleine de suspense

44410 Herbignac, le lundi 26 juillet à 10:30

A l’occasion de la Atlas de la Biodiversité Communale, venez réaliser un inventaire des espèces d’oiseaux des communes du parc de Brière. A l’aide d’un guide de la LPO identifiez et listez les oiseaux au cours d’une balade. Tous ensemble nous pouvons améliorer la connaissance des oiseaux de nos communes. Cette animation est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux naturalistes avancés. A partir de 10 ans. Animée par la LPO Loire-Atlantique. Prévoir des jumelles. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. A l’occasion de la Atlas de la Biodiversité Communale, venez réaliser un inventaire des espèces d’oiseaux des communes du parc de Brière. A l’aide d’un guide de la LPO identifiez et listez les … 44410 Herbignac 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:30:00 2021-07-26T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu 44410 Herbignac Adresse 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville 44410 Herbignac Herbignac