SUR LA PISTE DES ARTS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS
15 février 2023

Les arts et les couleurs Arlequin a perdu les couleurs de son costume. Pour les retrouver, il faudra l’aide de Pamina, la violoniste, d’Alberto le sculpteur, de Carole la danseuse et de Rosa la peintre. Objectifs pédagogiques : • Les couleurs : le rouge, le jaune, le bleu et le mélange des couleurs primaires • La musique et les instruments de musique • La sculpture : matières et formes • La danse, mode d’expression • La peinture et l’atelier du peintre

COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistere

