Musée de Bourgoin-Jallieu, le samedi 14 mai à 19:00

À l’origine, le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée était une chapelle de l’ordre des Antonins, un ordre religieux hospitalier. Partez à la découverte de ces moines-médecins et de leurs secrets ! • **Jeu de piste en famille** Munis d’un questionnaire et d’un crayon, résolvez les énigmes et découvrez les traces laissées par les Antonins dans le musée. Saurez-vous reconstituer la recette secrète du Saint-Vinage, leur précieux remède ? _En continu toute la soirée_ • **Initiation à la calligraphie** Au Moyen-Âge, seuls les moines savaient écrire. Rendez-vous dans le scriptorium et initiez-vous à l’art délicat de la calligraphie médiévale ! _Dès 8 ans_ _En continu toute la soirée, dans la limite des places disponibles (12 en simultané)_ Le Musée de Bourgoin-Jallieu vous propose un voyage dans le temps… Partez en famille au Moyen-Âge, sur la piste des Antonins et des traces que ces moines ont laissées dans le musée ! Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bourgoin-Jallieu Isère

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

