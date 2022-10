Sur la piste des animaux sauvages Vergisson Vergisson Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Sane-et-Loire EUR 0 0 Quelles sont les traces et empreintes laissées par les animaux ? Apprenez à les reconnaître pour devenir un vrai pisteur comme au temps des Cro-Magnon.

Animé par Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement à la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Ligue pour la protection des oiseaux).

Prévoir des chaussures de randonnée, jumelles et bouteille d’eau.

Sur réservation. rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 https://reservation.rochedesolutre.com/sur-la-piste-des-animaux-sauvages.html

